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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Патрушев заявил о гарантированной безопасности РФ благодаря стратегическому оружию

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - У России есть новое оружие, которое гарантирует ее безопасность на годы вперед, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - заявил Патрушев в субботу на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

Николай Патрушев Знание
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