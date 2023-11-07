Глава Минобороны Израиля утвердил дальнейшие планы операции в Газе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Йоав Галант одобрил планы дальнейших действий в рамках операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщает "Аль-Арабийя".

По его министра, за прошедшие несколько дней израильские военные достигли в Газе "впечатляющих результатов".

"Эти усилия привели к выдающимся достижениям, к уничтожению террористов ХАМАС и их полевых командиров. За прошедший день военные ликвидировали и уничтожили командиров батальонов и рот ХАМАС, некоторые из которых заняли свои должности лишь два дня назад взамен выбывших. Военная машина ЦАХАЛ работает в полную силу", - добавил Галлант.

В минувшее воскресенье в ЦАХАЛ также сообщили, что с начала наземной операции в секторе Газа военные Израиля поразили более 2,5 тыс. целей.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек.