Глава пограничной полиции Молдавии уволен после инцидентов в аэропорту Кишинева

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Начальник пограничной полиции Молдавии Росиян Василой отправлен в отставку, решение принято правительством республики в среду.

Премьер-министр Дорин Речан заявил в начале заседания правительства, что "последние события говорят о том, что в Пограничной службе нужны перемены".

В середине сентября Василой заявил, что складывает с себя полномочия на период расследования прокуратурой событий 30 июня. В тот день в Кишиневском аэропорту гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдавию, застрелил двух человек, включая сотрудника пограничной полиции. По итогам служебного расследования Василою был вынесен строгий выговор.

Прокуратура подозревает Василоя в служебной халатности и начала подробное расследование. Глава Погранполиции в конце октября вернулся к работе, хотя расследование не завершено.

В начале ноября в Кишиневском аэропорту произошел еще один инцидент, когда гражданин Азербайджана незаконно покинул территорию воздушной гавани после того, как ему запретили въезд в Молдавию. Он был задержан на второй день у посольства Азербайджана и депортирован на родину.

После этого премьер Речан выразил недовольство мерами обеспечения безопасности в аэропорту, предупредив, что в связи с этим последуют отставки.