Таджикистан тесно контактирует с Молдавией по поводу ЧП со стрельбой в аэропорту Кишинева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Представители генеральной прокуратуры Таджикистана и органов власти республики находятся в контакте со своими молдавскими коллегами в связи с произошедшим в аэропорту города Кишинёва вооруженным инцидентом с участием гражданина Таджикистана Рустамом Ашуровым, сообщает в воскресенье таджикистанский МИД

Согласно сообщению, в Кишинёв командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства республики в Молдавии (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.

"Обращаем внимание на официальное сообщение генеральной прокуратуры Таджикистана о том, что Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группировки, причастной к похищению первого заместителя председателя "Ориенбанка" Таджикистана", - заявили в министерстве.

Там выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдавии и вновь подтвердил готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной.

Накануне пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана заявил, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является участником ОПГ, похитившей 23 июня первого заместителя председателя АООТ "Ориёнбанк" Шухрата Исматуллоева.

"После совершения данного преступления Ашуров бежал в Республику Молдова посредством Турецкой Республики с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза", - говорилось в сообщении надзорного ведомства.

По данным генпрокуратуры, при пересечении государственной границы Молдавии и попытке задержания Ашурова, тот, выхватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинёв, застрелил двоих и взял в заложники нескольких лиц.

При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан. Расследование по данному уголовному делу продолжается.