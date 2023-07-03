Застреливший двух человек в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался в больнице

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU -Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший в пятницу вечером двух человек в международном аэропорту Кишинева, скончался в больнице в понедельник вечером, сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Согласно сообщению, 43-летний Ашуров находился в больнице скорой помощи Кишинева под охраной полиции. Он получил более 10 огнестрельных ранений при задержании в аэропорту полицейским спецназом.

В понедельник Генеральная прокуратура Молдавии выдала ордер на арест Ашурова, который находился в больнице под охраной полиции. Также в понедельник в Кишинев приехала следственная группа из Таджикистана, чтобы оказать помощь в расследовании.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого были застрелены сотрудник Пограничной полиции и сотрудник Службы безопасности аэропорта.

Ашурову было отказано во въезде в Молдавию. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения в Турцию (откуда он прилетел), он спровоцировал драку, отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. Во время штурма помещения он был ранен и нейтрализован полицейским спецназом. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.

В ходе расследования, выяснилось, что преступником оказался гражданин Таджикистана Аширов Рустам Каримович. В Таджикистане он обвиняется в похищении первого заместителя председателя "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева. По этому факту было возбуждено уголовное дело и создана оперативно-следственная группа. Аширов бежал в Молдавию через Турцию, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза.