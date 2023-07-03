Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Молдавское следствие выяснило, что убивший 30 июня двух пограничников в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров ранее семь лет служил в структурах таджикского МВД, а потом был судим за разбой, сообщил на брифинге начальник Генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцяну.

"Это обычный преступник. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение. В преступном сообществе, в которое он входил, он был исполнителем. Ранее судим у себя на родине", - сказал Чернэуцяну.

По его словам, что прилетевший в Кишинев из Турции Ашуров поначалу не вызвал особых подозрений, потому что "не числился ни в каких информационных международных базах, и первоначально вел себя мирно".

"Следует понимать, что за год был запрещен въезд в Молдавию 5 тысяч иностранцев", - добавил Чернэуцяну.

Он подтвердил, что 3 июля в Молдавию прибыли три сотрудника МВД Таджикистана, которые помогут молдавской следственной бригаде.

Чернэуцяну добавил, что правоохранители ведут расследование по поводу того, как в общественное пространство попали видеокадры и фото из аэропорта и больницы, где находится тяжелораненый Ашуров.

30 июня в аэропорту Кишинева прилетевшему из Турции 43-летнему гражданину Таджикистана Рустаму Ашурову отказали во въезде в Молдавию. Когда во время дополнительной проверки выяснилось, что он объявлен Таджикистаном в международный розыск, подозреваемый сумел отобрать у пограничника пистолет и застрелил двух человек - сотрудника Пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Во время штурма помещения спецназом преступник получил не менее десяти пулевых ранений и третьи сутки находится без сознания в больнице под охраной полиции.

В Таджикистане Аширов обвиняется в похищении банкира 23 июня. Он бежал в Молдавию через Турцию, чтобы затем скрыться в странах Евросоюза.

По данным правоохранительных органов Таджикистана, вечером 23 июня 2023 года в Душанбе на улице Закариёи Рози группой из четырех преступников был похищен первый зампред "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев. Преступники насильно посадили его в автомобиль и скрылись. МВД Таджикистана объявило награду $30 тыс. за информацию о местонахождении похищенного банкира.