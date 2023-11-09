США заявили о согласии Израиля на четырехчасовые паузы в секторе Газа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Израиль согласился открыть два гуманитарных коридора с севера на юг сектора Газа, а также на ежедневные четырехчасовые паузы в военных действиях в анклаве, что позволит мирным гражданам переместиться на юг, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Об этом сообщают американские СМИ, например, CBS News.

Он отметил, что один гуманитарный коридор уже открыт, второй будет находиться на прибрежной дороге. Гуманитарные паузы начнутся уже с 9 ноября.

"Мы думаем, что это важные шаги. И мы хотим, чтобы они продолжались до тех пор, пока они необходимы", - сказал Кирби.

Он также сообщил, что накануне в сектор Газа гуманитарную помощь доставили 126 грузовиков, однако их количество необходимо увеличить до 150 в день.

В Армии обороны Израиля ранее 9 ноября заявили, что согласны лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня. Также израильские военные заявили, что откроют гуманитарные коридоры для мирных жителей Газы, чтобы они могли временно перебраться на юг анклава в более безопасные районы и получить там гуманитарную помощь.

6 ноября представитель ЦАХАЛа объявил, что Израиль откроет коридор на севере Газы - трассу Салах ад-Дин - для перемещения жителей в южную часть сектора. Маршрут будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (11:00-17:00 по Москве).