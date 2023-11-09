Оператор кинотеатров AMC Entertainment завершил квартал с чистой прибылью

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment завершил третий квартал с чистой прибылью выше ожиданий.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $12,3 млн, или 8 центов в расчете на акцию, против убытка в размере $226,9 млн, или $2,2 на акцию, годом ранее.

Скорректированный убыток составил 9 центов на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 25 центов на акцию.

Выручка AMC подскочила на 45,2% и достигла $1,406 млрд, превысив консенсус-прогноз в $1,26 млрд. Скорректированная EBITDA составила $193,7 млн по сравнению с минус $12,9 млн годом ранее.

"Как для выручки, так и для скорректированной EBITDA это были самые успешные результаты AMC для третьего квартала за всю 103-летнюю историю нашей компании, то есть они были по определению выше, чем в третьем квартале допандемийного 2019 года, - заявил главный исполнительный директор AMC Адам Арон. - Второй квартал подряд мы закончили с чистой прибылью. Все это говорит о том, что мы идем полным ходом по пути восстановления после разрушительного влияния пандемии COVID".

Число посетителей кинотеатров компании в минувшем квартале составило 73,576 млн, увеличившись на 38,4% в годовом выражении. Средняя стоимость билета повысилась на 5,8% - до $10,84, а средняя выручка от продажи еды и напитков увеличилась на 4,6% - до $6,56 в расчете на посетителя.

AMC также объявила о намерении разместить акции на сумму до $350 млн по рыночным ценам. Средства, полученные от допэмиссии, будут направлены на погашение долга, а также на общекорпоративные нужды.

Котировки акций AMC рухнули более чем на 16% в начале торгов в четверг на планах о допэмиссии. За последние три месяца капитализация компании упала на 81% (до $2 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял менее 2%.

AMC - крупнейшая в мире сеть кинотеатров с более чем 10 тысячами экранов на 904 площадках по всему миру.