Оператор сети кинотеатров AMC намерен разместить акции на $250 млн

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment сообщил, что планирует разместить акции на сумму до $250 млн.

Акции компании будут размещаться "время от времени" через Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., B. Riley Securities Inc. и Goldman Sachs.

Поступления от продажи бумаг AMC планирует направить на поддержание ликвидности, выплату, рефинансирование или выкуп существующих обязательств, а также не общекорпоративные цели.

"Размещение акций проводится, в частности, для улучшения ситуации с ликвидностью в компании в свете низких кассовых сборов в первом квартале, отчасти вызванных, как сообщалось ранее, забастовкой сценаристов и киноактеров в США", - говорится в пресс-релизе.

Акции AMC теряют в цене более 11% в начале торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 90%.