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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC вернулся к прибыли во II квартале

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment вернулся к чистой прибыли во втором квартале 2023 года, а выручка компании увеличилась быстрее прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $8,6 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $121,6 млн, или 12 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный показатель оказался равен нулю, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированного убытка в 4 цента на акцию.

Выручка AMC подскочила на 16%, до $1,35 млрд, превысив прогноз в $1,29 млрд.

Число посетителей кинотеатров компании в минувшем квартале составило 66,37 млн, увеличившись на 12,2% в годовом выражении. Средняя стоимость билета тем временем повысилась на 1,8%, до $11,21, а средняя выручка с продажи еды и напитков в расчете на посетителя увеличилась на 9,7%, до $7,36.

Котировки акций AMC растут на 3,3% на предварительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация компании упала на 13,2%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 9,2%.

AMC является крупнейшей в мире сетью кинотеатров примерно с 10,5 тыс. экранов на 950 площадках по всему миру.

AMC Entertainment США
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