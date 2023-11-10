Севший на мель вблизи Сахалина танкер обездвижен из-за поломки главного двигателя

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - У севшего на мель у Сахалина танкера "Виктория" не работает главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, прибытие спасательного буксира к месту происшествия ожидается в пятницу в 09:00 по Москве, сообщает областное агентство по делам ГО и ЧС.

"По информации капитана, главный двигатель судна неисправен, повреждена группа рулевого управления. (...) Со слов капитана, танкер сел на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено. Запущен аварийный дизель-генератор (так как судно оказалось обесточенным - ИФ). Экипажем судна ведется мониторинг количества топлива в танках судна. Изменений по объему топлива нет", - говорится в сообщении.

В превентивных целях экипаж выставил боновые заграждения - 100 м по обоим бортам судна.

По данным агентства, на борту танкера находится 760 тонн топлива: 700 тон топлива в качестве груза для Сахалина и 60 тонн топлива для нужд самого танкера.

Агентство по делам ГО и ЧС также отмечает, что из-за волнения моря с высотой волн до 4,5 метров применение маломерных судов для обследования танкера невозможно, использовать квадрокоптер также нельзя из-за сильного ветра.

Прибытие в район происшествия спасательного буксира "Отто Шмидт", который утром вышел из сахалинского порта Корсаков, ожидается в пятницу 09:00 мск. На борту "спасателя" находятся сорбент 300 кг, боновые заграждения и три насоса для откачки воды.

Спасатели из Южно-Сахалинска утром в пятницу выехали в Невельский район, осмотрели береговую полосу в районе нахождения танкера, нефтяных разводов и пленки там не обнаружили.

Как сообщалось, танкер "Виктория (порт приписки Владивосток), следовавший из Приморья в порт Корсаков, утром в пятницу сел на мель в Татарском проливе в районе мыса Лопатина Невельского района, в 400 м от берега и в 10 км южнее города Невельск (райцентр). По данным капитана, поступления воды внутри танкера нет, повреждений нет. На борту судна находятся 10 членов экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным синоптиков, в районе нахождения танкера в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды - понижение температуры воздуха, усиление ветра и снег с дождем.

Танкер "Виктория" принадлежит ООО "Судоходная компания "Меркурий" (Владивосток). Длина судна - 84,3 м, ширина - 12,62 м. Танкер для перевозки нефтепродуктов был построен в Японии в 1993 году, в 2008 году - перестроен.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки судна на мель.