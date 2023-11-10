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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщают израильские военные.

"Некоторое время назад, в ответ на обстрелы израильской территории за прошедший день, истребители ЦАХАЛА нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный снаряд Iron Sting", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что среди целей были "террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование, используемое для осуществления террора против Израиля".

Также сообщается, что "Хезболла" запустили противотанковую ракету в направлении района Адамит на севере Израиля. Данных о пострадавших нет.

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ нанесла артиллерийский удар по месту, откуда была запущена ракета.

Израиль Хезболла ЦАХАЛ Ливан
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