Бои на северо-востоке Мьянмы вынудили около 50 тыс. жителей покинуть свои дома

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Около 50 тыс. жителей штата Шан, расположенного в Мьянме на границе с Китаем, были вынуждены перебраться в более безопасные районы в связи с наступлением коалиции антиправительственных сил на северо-востоке страны, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), опубликованном в пятницу.

"По состоянию на 9 ноября почти 50 тыс. человек на севере штата Шан были вынуждены покинуть свои дома", - сообщает УВКБ.

По его данным, многие жители штата пытаются пересечь границу с Китаем.

УВКБ отмечает, что ключевые маршруты в городе Лашо, одном из самых крупных в штате Шан, заблокированы. Кроме того, нарушено телефонное сообщение, наблюдаются сбои в работе интернета, а один из главных аэропортов штата близ Лашо закрыт, что препятствует эвакуации мирных жителей и доступу гуманитарной помощи в регион.

Религиозные и общественные организации на севере Мьянмы продолжают оказывать нуждающимся гуманитарную помощь. УВКБ отмечает в отчете, что на поддержку этих организаций выделят $1 млн из Гуманитарного фонда Мьянмы.

"Прекращение столкновений и беспрепятственный доступ всех сторон к гуманитарной помощи имеют решающее значение для обеспечения своевременного предоставления жизненно необходимых продуктов и услуг нуждающимся", - отмечает УВКБ.

Боевые действия продолжаются в штате Шан почти две недели. Наступление ведут "Армия Аракана", "Армия национального освобождения Таанг" и "Армия национального демократического альянса Мьянмы". Их представители объявили, что вооруженные группы захватили десятки постов мьянманской армии и перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

В минувшие выходные помощник главы МИД КНР Нун Жун отправился в столицу Мьянмы Нейпьидо. Затем внешнеполитическое ведомство Китая распространило заявление с призывом к властям Мьянмы вести совместную работу над усилением безопасности на границе государств.

Ранее МИД Китая призвал стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.

Китай и Мьянма имеют границу протяженностью около 2 тыс. км. Страны поддерживают тесные экономические отношения, и Мьянма играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.