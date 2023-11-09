Власти Мьянмы заявили об угрозе распада страны

Республика может распасться из-за наступления антиправительственных сил, сказал и.о. президента страны

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьинт Шве в четверг заявил, что стране грозит распад, если власти не смогут дать отпор наступлению коалиции антиправительственных сил на севере-востоке у границы с КНР.

"Если правительство не сможет эффективно разобраться с инцидентами в пограничном регионе, страна может расколоться на части", - приводят западные СМИ его слова.

СМИ напоминают, что бои идут уже почти две недели в штате Шан, граничащем с Китаем. Наступление ведут "Армия Аракана," "Армия национального освобождения Таанг" и "Армия национального демократического альянса Мьянмы". Их представители объявили, что вооруженные группы захватили десятки постов мьянманской армии, перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

В минувшие выходные помощник главы МИД КНР Нун Жун отправился в столицу Мьянмы Нейпьидо. Затем внешнеполитическое ведомство Китая распространило его заявление с призывом к властям Мьянмы вести совместную работу над усилением безопасности на границе двух стран. Во вторник МИД Китая призвал стороны конфликта в Мьянме остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.

Китай и Мьянма имеют границу протяженностью около 2 тыс. км. Страны поддерживают тесные экономические отношения, и Мьянма играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы. Также между этими районами проложены нефте- и газопроводы.