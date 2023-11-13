Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Бои военных и повстанцев начались на западе Мьянмы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Мьянмы и отряды повстанцев вступили в столкновения в двух штатах на западе страны - Чин и Ракхайн, сообщают западные СМИ.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке страны в штате Шан, граничащем с КНР.

В повстанческой "Армии Аракана" сообщили, что захватили военные посты в районах Ратедаунг и Минбя в прибрежной зоне штата Ракхайн, а в ряде мест бои продолжаются. Также поступали сообщения об укреплении военными своих позиций и перекрытии дорог, об использовании артиллерии.

Боевые действия активизировались в штате Чин, который раньше считался относительно спокойным, но ситуация в котором стала ухудшаться после военного переворота 1 февраля 2021 года. На фоне нынешних столкновений 5 тысяч местных жителей бежали из Чин на восток Индии в штат Мизорам.

Боевые действия за контроль над городскими центрами идут в округе Сикайн на севере страны и в штате Кая на границе с Таиландом.

Ранее повстанцы из "Армии Аракана", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии национального демократического альянса Мьянмы" захватили на северо-востоке страны несколько городов и более 100 военных постов, заявляли о том, что перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

В Пекине не раз призывали стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.

Мьянма Мизорам Чин Ракхайн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Франция ждет решения ЕС поддержать Армению через Европейский фонд мира

В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Еще 98 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

ЦАХАЛ нанес 4,3 тыс. ударов по объектам ХАМАС с начала наземной операции в Газе

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

ЕС готовит новые индивидуальные и секторальные санкции в отношении России

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });