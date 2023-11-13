Бои военных и повстанцев начались на западе Мьянмы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Мьянмы и отряды повстанцев вступили в столкновения в двух штатах на западе страны - Чин и Ракхайн, сообщают западные СМИ.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке страны в штате Шан, граничащем с КНР.

В повстанческой "Армии Аракана" сообщили, что захватили военные посты в районах Ратедаунг и Минбя в прибрежной зоне штата Ракхайн, а в ряде мест бои продолжаются. Также поступали сообщения об укреплении военными своих позиций и перекрытии дорог, об использовании артиллерии.

Боевые действия активизировались в штате Чин, который раньше считался относительно спокойным, но ситуация в котором стала ухудшаться после военного переворота 1 февраля 2021 года. На фоне нынешних столкновений 5 тысяч местных жителей бежали из Чин на восток Индии в штат Мизорам.

Боевые действия за контроль над городскими центрами идут в округе Сикайн на севере страны и в штате Кая на границе с Таиландом.

Ранее повстанцы из "Армии Аракана", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии национального демократического альянса Мьянмы" захватили на северо-востоке страны несколько городов и более 100 военных постов, заявляли о том, что перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

В Пекине не раз призывали стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.