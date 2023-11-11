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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

Нетаньяху обвинил ХАМАС в гибели мирного населения в ответ на критику Макрона

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить бомбардировки сектора Газа во избежание жертв среди мирных жителей, обвинил в их гибели палестинскую группировку ХАМАС.

"В то время как Израиль делает все, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам и призывает их покинуть районы боевых действий, ХАМАС-ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) делает все, чтобы помешать им уйти в безопасные районы и использует их в качестве живого щита", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его офисом

СМИ обращают внимание, что он приравнял ХАМАС к террористам "Исламского государства".

Израильский премьер добавил, что именно ХАМАС "жестоко удерживает наших заложников - женщин, детей и стариков, что является преступлением против человечности", а также "использует школы, мечети и больницы в качестве командных центров террористов".

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что Израилю следует воздержаться от ударов по сектору Газа, приводящих к гибели мирных жителей, подобные военные операции не могут считаться законными.

"Де-факто сегодня бомбовые удары наносятся по мирным жителям. Гибнут младенцы, женщины, пожилые люди. Такие удары бессмысленны и незаконны", - сказал он в интервью телерадиокорпорации BBC.

"Мы призываем Израиль прекратить это", - добавил Макрон и отметил, что "в среднесрочной и долгосрочной перспективе Израилю, ради его же безопасности, важно будет признать, что жизнь всех людей имеет ценность".

При этом он заверил, что Франция осуждает нападение ХАМАС на Израиль и понимает стремление израильской стороны "избавиться от терроризма".

Хроника 07 октября – 11 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Эммануэль Макрон сектор Газа
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