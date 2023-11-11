Армия обороны Израиля об ударах по нескольким объектам ХАМАС за ночь

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за ночь нанесла удары по нескольким объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, включая подземный тоннель и оружейный склад, сообщает The Times of Israel.

Силы ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили вход в тоннель, расположенный возле школы. Кроме того, ВМС Израиля нанесли удар по оружейным складам, принадлежавшим группировке.

Помимо этого, израильские военные нанесли удары по северу анклава, целью были здания, которые использовали бойцы ХАМАС. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала сухопутной операции в анклаве израильские силы захватили контроль над 11 форпостами.

The Times of Israel сообщает, что в субботу утром срабатывание сирены, предупреждающей об атаке дронов, в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля и в некоторых других близлежащих пунктах близ границы с Ливаном оказалось ложным. Сирена раздалась также в израильском городе Маргалиот в том же приграничном районе, сообщается о запуске одной ракеты с территории Ливана.