В агентстве ООН заявили о гибели 99 сотрудников в секторе Газа с 7 октября

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В секторе Газа с начала боевых действий погибли 99 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщила пресс-служба агентства.

На странице агентства в соцсети уточняется, что 8-9 ноября погибли семеро работников БАПОР.

По данным организации, около 730 тысяч внутренне перемещенных лиц сейчас укрываются более чем в 150 постройках БАПОР по всему сектору Газа, в том числе на его севере. Как минимум 51 объект агентства поврежден.