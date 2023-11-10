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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В агентстве ООН заявили о гибели 99 сотрудников в секторе Газа с 7 октября

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В секторе Газа с начала боевых действий погибли 99 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщила пресс-служба агентства.

На странице агентства в соцсети уточняется, что 8-9 ноября погибли семеро работников БАПОР.

По данным организации, около 730 тысяч внутренне перемещенных лиц сейчас укрываются более чем в 150 постройках БАПОР по всему сектору Газа, в том числе на его севере. Как минимум 51 объект агентства поврежден.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября – 10 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН ХАМАС Газа Израиль БАПОР
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