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Парламент Испании в четверг рассмотрит кандидатуру Санчеса на должность премьера

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Дебаты в парламенте Испании по кандидатуре Педро Санчеса на должность премьер-министра страны пройдут в среду и четверг, сообщает телеканал RTVE со ссылкой на председателя Конгресса депутатов Испании Франсину Арменгол.

"Исполняющий обязанности премьер-министра и лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес выступит на дебатах на заседании парламента 15 и 16 ноября", - передает RTVE.

Заседание парламента начнется в среду в 12:00 по местному времени (14:00 по московскому) с выступления Санчеса. Затем, после небольшого перерыва, представители партий получат возможность ответить на замечания Санчеса.

После этого состоятся дебаты между Санчесом и лидером оппозиции Альберто Фейхоо.

Само голосование по кандидатуре Санчеса пройдет в четверг. Ожидается, что по его итогам Санчеса, предварительно заручившегося поддержкой большинства депутатов, приведут к присяге в качестве премьер-министра Испании.

На минувшей неделе ИСРП договорилась с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключила коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это, согласно RTVE, должно обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, чего достаточно для переизбрания на пост главы правительства.

Накануне более 2 млн человек приняли участие в протестах против договора ИСРП с националистическими партиями Каталонии.

Протесты, организованные "Народной партией", поддержала и другая правая партия "Вокс", лидер которой, Сантьяго Абаскаль, призвал организовать постоянную акцию протеста против социалистов.

Соглашение о коалиции вызвало недовольство и у Всеобщего совета судебной власти, объединяющего испанских судей. По мнению совета, в коалиционном соглашении "содержатся серьезные нападки на принципы правового государства, а также на принцип разделения властей".

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, но потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.

Испания Педро Санчес
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