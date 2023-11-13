Что случилось этой ночью: понедельник, 13 ноября

Гибель пятерых военных США в авиакатастрофе над Средиземным морем, авиаудар Израиля по объектам в Сирии, ракетные атаки по сирийским базам США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США сообщили о гибели пятерых военных в авиакатастрофе над Средиземным морем. Европейское командование ВС США отметило, что в знак уважения к семьям погибших личности членов экипажа не разглашаются в течение 24 часов.

- Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа. Об этом сообщил российский контр-адмирал Вадим Кулить. По его данным, пострадавших нет.

- Американские базы в Сирии подверглись серии ракетных атак. До этого США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

- Автобусы с эвакуированными из сектора Газа россиянами направились в Каир. Отмечается, что на протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ.

- Джейк Салливан заявил, что США против оккупации Газы и сокращения ее территории. Он добавил, что при этом Израилю следует действовать осторожно в военных операциях во избежание потерь среди мирных жителей.