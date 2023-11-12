Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ВВС Израиля атаковали цели на территории Сирии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по целям в Сирии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад в ответ на атаку, преприятную в направлении Голанских высот, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии", - говорится в публикации в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Ранее пресс-служба сообщала, что на Голанских высотах в субботу вечером сработали сирены после того, как две ракеты были выпущены по Израилю из Сирии, они упали на открытой местности.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение.

Израиль ЦАХАЛ Сирия Голанские высоты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Законопроект по преодолению шатдауна разрабатывают в палате представителей США

Нетаньяху выступил против контроля ООП над сектором Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры стран ОИС осудили действия Израиля в Газе

Польские националисты на манифестации призвали к выходу из ЕС

Польские националисты на манифестации призвали к выходу из ЕС

Израильские военные заявили, что не осаждают больницу в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Шеф Пентагона призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Песня Beatles возглавила хит-парад Великобритании впервые с 1969 г.

Песня Beatles возглавила хит-парад Великобритании впервые с 1969 г.
Обострение палестино-израильского конфликта

Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа

Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Саудовский кронпринц призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });