ВВС Израиля атаковали цели на территории Сирии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по целям в Сирии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад в ответ на атаку, преприятную в направлении Голанских высот, самолеты ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии", - говорится в публикации в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Ранее пресс-служба сообщала, что на Голанских высотах в субботу вечером сработали сирены после того, как две ракеты были выпущены по Израилю из Сирии, они упали на открытой местности.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял "Закон о Голанских высотах", которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение.