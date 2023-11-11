США надеются, что влияние КНР на Иран предотвратит эскалацию конфликта в Газе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на предстоявшей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен поднять вопрос об использовании Китаем своего влияния на Тегеран во избежание перерастания конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС в региональный, сообщает Politico.

"Когда два лидера встретятся в нераскрытом пока месте в районе залива Сан-Франциско, Байден призовет Си Цзиньпина использовать свое влияние на Тегеран, чтобы помешать Ирану и его ставленникам использовать войну Израиля с ХАМАС для разжигания более широкого регионального конфликта", - говорится в публикации.

Высокопоставленный представитель администрации США ранее сообщил журналистам, что Байден заявит о желании Вашингтона, чтобы Пекин дал понять Тегерану о важности недопущения эскалации на Ближнем Востоке, пишет издание. По словам чиновника, любые "провокационные действия" Ирана вызовут незамедлительный ответ Соединенных Штатов.

Politico отмечает, что готовность Байдена добавить Иран к насыщенной повестке дня встречи с Си Цзиньпином "подчеркивает обеспокоенность администрации" тем, что базирующаяся в Ливане проиранская военная организация "Хезболла" может отреагировать на призывы ХАМАС открыть второй фронт против Израиля.

Газета приводит слова еще одного чиновника Белого дома, который сказал, что "жесткие беседы" Байдена с Си Цзиньпином затронут все ключевые вопросы американо-китайских отношений.

Два лидера также обменяются мнениями "по извечным острым вопросам", включая права человека, а также растущую напряженность в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

В то же время, отмечает Politico, "один сложный вопрос, который не стоит на повестке дня в деталях: дискуссии о будущем 301-го тарифа эпохи Трампа на китайский импорт, который Байден отказался отменить".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября. В последний раз китайский лидер посещал США в 2017 году. Следующая встреча глав государств состоялась в ноябре прошлого года на Бали (Индонезия), где проходил саммит G20.