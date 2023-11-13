Американские базы в Сирии подверглись серии ракетных атак

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Военные базы США в Сирии подверглись серии нападений, сообщил в ночь на понедельник телеканал "Аль-Маядин".

"Три дрона-камикадзе атаковали американскую базу в Эш-Шаддаде на юге северо-восточной сирийской провинции Хасака", - сообщил телеканал, ссылаясь на источники.

Телеканал называет эту атаку "второй частью ответа" на удары США по объектам в районе городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор.

Кроме того, по информации телеканала, ракетному обстрелу подверглась другая база США на востоке Сирии, близ месторождения "Конико".

"Американские солдаты были убиты в результате ударов по базе "Конико" на востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее "Аль-Маядин" сообщил, что ракетный удар был нанесен по базе США в районе нефтяного месторождения "Эль-Омар" в провинции Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии.

По данным сирийских СМИ и американского телеканала Fox News, в воскресенье вечером США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил нанесение ударов по двум объектам на востоке Сирии, сообщил Пентагон в ночь на понедельник.

"Военные США нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с Ираном группировками в ответ на продолжающиеся атаки против персонала США в Ираке и Сирии", - говорится в распространенном ведомством заявлении министра.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что с 17 октября текущего года военные базы США в Сирии и Ираке подвергались атакам более 40 раз. Ответственность за удары Вашингтон возлагает на КСИР и проиранские группировки.