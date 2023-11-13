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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Пентагон сообщил об ударах по объектам КСИР и проиранских группировок в Сирии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил об ударах американских сил по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группировками.

"Военные США нанесли сегодня точечные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с Ираном группировками в ответ на продолжающиеся атаки против персонала США в Ираке и Сирии", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Уточняется, что удары были нанесены по тренировочному центру и убежищу близ городов Абу-Кемаль и Меядин соответственно.

По данным же сирийских СМИ и американского телеканала Fox News, в воскресенье вечером США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что, по меньшей мере, один человек был убит и еще один ранен в результате ударов близ Меядина в Дейр-эз-Зоре.

Иран КСИР Пентагон США Сирия Ллойд Остин
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