Большинство кандидатов в президенты США от Республикой партии поддержат Трампа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Большинство кандидатов на пост президента США от Республиканской партии на прошедших первых дебатах продемонстрировали готовность поддержать кандидатуру экс-президента Дональда Трампа, если он победит в партийной номинации на пост главы государства даже в том случае, если он будет признан виновным.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу обвинения по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

В четверг он должен явиться в пенитенциарное учреждение для добровольной сдачи. В то же время, как сообщалось, суд в Джорджии согласился оставить экс-президента на свободе под залог в $200 тысяч.

В дебатах приняли участие бывший вице-президент США Майк Пенс, экс-постпред США при ООН и губернатор Южной Каролины Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, губернатор Флориды Рон Десантис и американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами. В ходе дебатов модераторы попросили всех участников дебатов понять руки, если они готовы поддержать кандидатуру Трампа. Руку не поднял только Хатчинсон.

Единственным кандидатом, который выступил против расширения военной помощи Украине стал Рамасвами.

"Я думаю, это катастрофа, что мы защищаем чью-то границу, когда должны использовать те же военные ресурсы, чтобы предотвратить вторжение через нашу собственную южную границу здесь, в Соединенных Штатах", - сказал Рамасвами, вызвав одобрительные возгласы зрителей.

Он также упрекнул Пенса и Кристи за недавнюю поездку на Украину и их встречу с Владимиром Зеленским.

"Я нахожу оскорбительным то, что у нас здесь на сцене есть профессиональные политики, которые совершают паломничество в Киев к своему папе Зеленскому, не сделав того же самого для людей на Мауи, в южной части Чикаго или Кенсингтоне", - сказал Рамасвами. - Я думаю, мы должны поставить интересы американцев на первое место".

Его позицию подвергли критике Пенс и Хейли.

Сам Трамп от участия в дебатах отказался. Он пояснил, что пока не видит смысла дискутировать, поскольку, как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, значительно опережает других кандидатов-однопартийцев.

Бывший президент привел опубликованные ранее итоги опроса общественного мнения, которые показали, что он значительно опережает своего ближайшего соперника Десантиса.

Согласно данным опроса, 62% республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, Десантиса - 16%.

Вместо участия в дебатах Трамп дал интервью в соцсети популярному тележурналисту Такеру Карлсону, которое вышло в соцсети Х (бывший твиттер) за пять минут до начала дебатов.