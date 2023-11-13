Проект подводного электрокабеля из Литвы в Польшу могут заменить наземной ЛЭП

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Самый дорогой и крупный проект по синхронизации электросетей прибалтийских стран с Европой – морской кабель Harmony Link между Польшей и Литвой, возможно, будет переформатирован, и вместо подводной будет построена наземная линия электропередачи (ЛЭП), сообщили агентству BNS четыре источника.

Предполагается, что такой вариант позволит создать важную с коммерческой точки зрения ЛЭП раньше 2030 года и будет значительно дешевле в реализации. Однако такая альтернатива потребует политического соглашения между Вильнюсом и Варшавой и одобрения Европейской комиссии (ЕК).

Поиск нового решения для Harmony Link вряд ли связан с инцидентами в Балтийском море в начале октября, когда были повреждены газопровод и телекоммуникационный кабель между Финляндией и Эстонией.

Поиск более дешевой альтернативы стал актуальным после того, как предложения подрядчиков по Harmony Link почти в 2,5 раза превысили бюджет в 680 млн евро, предусмотренный для проекта, и операторы передающих систем Литвы и Польши Litgrid и PSE весной этого года отменили конкурсы и решили не увеличивать бюджет проекта. Предполагалось провести переговоры с ЕК о дополнительном финансировании.

Глава Litgrid Рокас Масюлис ранее говорил, что прокладка высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC) Harmony Link, которая первоначально планировалась на 2025, а затем на 2027-2028 годы, будет завершена не ранее начала следующего десятилетия.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис недавно заявил BNS, что отложенный и подорожавший почти в 2,5 раза проект может быть ускорен благодаря ожидаемым "хорошим новостям" из Брюсселя.

Согласно договору, подписанному в мае 2020 года, PSE и Litgrid поделили между собой работы по проекту стоимостью около 680 млн евро, причем Litgrid отвечает за строительство кабеля HVDC в Балтийском море, а PSE – за строительство подстанций в Литве и Польше.