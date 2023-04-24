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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Литва протестировала работу энергосистемы в изолированном режиме

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid впервые в истории страны протестировал работу ее электроэнергетической системы в автономном режиме.

Тестирование проводилось 22 апреля с 11:00 до 21:00, потребители получали электричество от электростанций страны, а также из Польши и Швеции, однако баланс системы поддерживали только диспетчеры Litgrid, сообщила пресс-служба компания.

Litgrid назвала это тестирование одним из важнейших шагов в подготовке к синхронизации литовской энергосистемы с западноевропейской.

По словам министра энергетики страны Дайнюса Крейвиса, приведенным в сообщении, во время эксперимента было обеспечено достаточное производство местной электроэнергии, и какое-то время выработанная в Литве электроэнергия экспортировалась.

Как заявил Крейвис, проверка автономной работы литовской электроэнергетической системы станет дополнительным аргументом для Латвии и Эстонии для ускорения синхронизации стран Балтии с сетями Западной Европы.

"Этот тест является для нас очень важным аргументом в разговоре с Латвией и Эстонией о дальнейшей ускоренной синхронизации. Дело не в том, что политически Латвия и Эстония не хотят быстрее синхронизироваться. Они хотят, но им нужны дополнительные технические аргументы, и этот тест, я думаю, один из тех больших дополнительных аргументов, почему мы можем синхронизироваться уверенно и безопасно", - заявил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что страны Балтии вместе выйдут из соглашения БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией и будут синхронизироваться с электросетями Европы. "Я представляю себе идеальную синхронизацию, когда мы все синхронизируемся с континентальной Европой - Литва, Латвия и Эстония. Я надеюсь, что мы и дальше будем придерживаться этой политики, этой стратегии, а все вопросы будем решать по ходу дела", - заявил он журналистам в субботу.

Говоря о решении Латвии и Эстонии не участвовать в совместном с Литвой испытании энергосистемы в изолированном режиме, Науседа предложил не делать "поспешных политических выводов". "Да, есть некоторые технические вопросы, которые могли помешать нашим соседям и партнерам присоединиться на данном этапе", - сказал он.

Как сообщалось, все страны Балтии должны провести совместную проверку изолированной работы сетей в режиме "энергетического острова".

Операторы сетей передачи электроэнергии Латвии и Эстонии AST и Elering ранее объявили, что не будут участвовать в совместном с Литвой тестировании изолированной работы энергосистемы в апреле 2023 года.

Летом 2019 года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершен до конца 2025 года. Однако Литва стремится ускорить процесс и синхронизировать сети в феврале 2024 года.

Литва Litgrid БРЭЛЛ Минэнерго Дайнюс Крейвис Швеция Польша
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