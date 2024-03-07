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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа лишил предоставленного в порядке исключения литовского гражданства проживающую в России балерину Илзе Лиепу и бизнесмена, экс-сотрудника КГБ СССР Юрия Кудимова.

Науседа подписал два декрета - по Лиепе и Кудимову, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря литовского президента Ридаса Ясюлёниса.

Согласно сообщению агентства, инициатива лишить Лиепу гражданства возникла после того, как балерина, имеющая литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку проводимой РФ политике в отношении Украины.

Между тем, вопрос о том, что гражданство Кудимова должно было быть аннулировано, встал после того, как департамент государственной безопасности Литвы указал, что бизнесмен получил литовское гражданство, предоставив недостоверные сведения об образовании и месте работы, то есть не сообщив, что был сотрудником советского КГБ.

Гитанас Науседа Илзе Лиепа Литва Юрий Кудимов
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