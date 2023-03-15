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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Российские туристы смогут оплачивать услуги в отелях на Мальдивах по QR-коду

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Отельеры Мальдивских островов оповестили туроператоров о новом способе безналичного расчета, эта схема подразумевает оплату размещения и услуг с любых российских карт по QR-коду, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Новый платежный сервис на островах запустила туристическая компания из России вместе с иностранным сервис-провайдером. Так, российские туристы могут оплачивать свои счета в отеле с помощью QR-кода с любых российских карт, как платежной системы "Мир", так и Visa и Mastercard", - рассказали в ассоциации.

Новый сервис работает во всех крупных отелях на Мальдивах и позволит россиянам обходиться без наличных при расчете за проживание и дополнительные услуги в самом отеле (SPA, питание, бары, экскурсии, трансферы, детский клуб, и пр.)

Для оплаты услуг необходимо отсканировать QR-код в отеле и ввести личные данные (фамилию и имя, номер виллы и сумму пополнения в USD). Система автоматически покажет стоимость в рублях. Далее ввести данные банковской карты и оплатить.

Как уточнили в ассоциации, курс конвертации российского рубля в системе выгодный, а дополнительных сборов нет.

Мальдивы АТОР Мир Visa Mastercard
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