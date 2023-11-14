ХАМАС предложил Израилю сделку по освобождению заложников и пленных

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Израиль и палестинская группировка ХАМАС близки к заключению сделки о заложниках, удерживаемых в секторе Газа, которая позволила бы освободить большинство израильских женщин и детей, сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

Согласно предварительному соглашению, ХАМАС освободит израильских женщин и детей одновременно с освобождением палестинских женщин и подростков, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

Один из официальных представителей ХАМАС заявил в телеграм-канале группировки о готовности освободить 70 женщин и детей.

Число палестинских женщин и подростков, которые могут быть освобождены, неясно, но арабский чиновник сообщил изданию ранее, что в израильских тюрьмах находятся по меньшей мере 120 человек.

По словам израильского чиновника, для обмена может быть объявлено пятидневное перемирие. Оно позволило бы израильским заложникам "безопасно передвигаться", а также могло бы увеличить объем международной помощи гражданскому населению Газы.

Чиновник добавил, что о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут решены окончательные детали.