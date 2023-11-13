Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галлант в понедельник заявил, что группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа.

"У ХАМАС нет возможности остановить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). ХАМАС лишилась контроля над Газой. Террористы бегут на юг, гражданское население разграбляет базы ХАМАС", - приводит его слова газета "Гаарец".

По словам министра, за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях ХАМАС, израильские военные наносят значительный урон силам противника, действуют в самом центре города Газа.

В свою очередь глава генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцль Халеви отмечал, что военные интенсивно разрабатывают комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жителей севера Израиля.

Согласно оценкам ЦАХАЛ, до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября группировка содержала в анклаве примерно 30 тыс. бойцов, сведенных в пять бригад. Каждая бригада имела противотанковое отделение, команды инженеров и снайперов, силы противовоздушной обороны и группы для запуска ракет. Каждая бригада располагала на вверенной территории укрепрайонами и аванпостами.

В свою очередь ЦАХАЛ сконцентрировала удары на командирах бригад и их подразделений. По данным израильской стороны, сильнее всего пострадал батальон "Шати", лишившийся части командного состава и более 200 членов, и батальон "Дарадж Туффа", в котором погибли все высшее командование и 260 других его членов.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.