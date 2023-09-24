Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Азербайджан проинформировал генсека ООН об антитеррористических мероприятиях

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Министр подробно проинформировал генсека о сложившейся обстановке в регионе, напряженности, возникшей в результате военных провокаций так называемого режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, а также о целях и результатах проведенных локальных антитеррористических мероприятий", - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также рассказал о проводимом в настоящее время процессе разоружения незаконных армянских вооруженных формирований и в качестве доказательства представил генсеку фотографии военной техники и боеприпасов, конфискованных за последние три дня.

"Было сообщено, что в городе Евлах состоялась встреча правительства Азербайджана с представителем армянских жителей, а также по результатам этой встречи были предприняты шаги для удовлетворения потребностей жителей и оказана гуманитарная помощь", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Хроника 27 сентября 2020 года – 24 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Антониу Гутерриш Джейхун Байрамов ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зонд OSIRIS-Rex сбросит на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну

Зонд OSIRIS-Rex сбросит на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну

Что произошло за день: суббота, 23 сентября

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок

Лавров констатировал, что сейчас в мире рождается новый порядок
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе под контролем миротворцев РФ сданы более 800 единиц боевого оружия

Антиправительственные акции проходят в крупнейших городах Армении

На учениях Northern Coasts отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО

Германия намерена усилить контроль на границах с Польшей и Чехией

Германия намерена усилить контроль на границах с Польшей и Чехией

Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна

Водолазы МЧС РФ обследуют "красную зону" разрушений в ливийском городе Дерна

Что случилось этой ночью: суббота, 23 сентября

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });