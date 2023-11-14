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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Нетаньяху назвал ХАМАС угрозой не только для Израиля, но и для Запада

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нацелен на полное уничтожение группировки ХАМАС, потому что в ином случае она будет представлять опасность не только для Ближнего Востока, но и для западных стран.

"Мы должны победить не только ради нас самих, но ради Ближнего Востока, наших арабских соседей... Если мы не победим сейчас, то Европа и вы (США - ИФ) - следующие", - сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Каждый американец, каждая цивилизованная страна будет под угрозой. Мы должны победить. И ничем нельзя заменить победу. Только полная победа", - отметил премьер Израиля.

Он вновь выступил против прекращения огня без освобождения всех израильских заложников. По его словам, это значило бы, что Израиль "сдался ХАМАС".

Нетаньяху также прокомментировал протесты в поддержку палестинцев в разных странах, указав, что "мы не поддадимся давлению". "Мы делаем то, что правильно, и одержим победу в этой войне ради нас и ради человечества и цивилизации", - сказал он.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 14 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС США
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