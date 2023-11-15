ХАМАС возложил ответственность за боевые действия в больнице Аль-Шифа на США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС заявило, что ответственность за операцию армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в больнице Аль-Шифа в секторе Газа лежит на администрации США.

"Принятие Белым домом и Пентагоном ложной (израильской - ИФ) версии, утверждающей, что сопротивление использует медицинский комплекс Аль-Шифа в военных целях, стало зеленым светом для совершения оккупантами новых массовых убийств гражданского населения", - говорится в заявлении ХАМАС.

В нем также сказано, что боевые действия в больнице стали результатом бездействия ООН.

"Молчание Организации Объединенных Наций и предательство многих стран и режимов не удержат палестинский народ от того, чтобы отстаивать свою землю и свои законные национальные права", - подчеркнули в группировке.

Как ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, израильские военные начали операцию на территории крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа.

Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС, об этом заявляют и в Вашингтоне.

Так, по словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, хотя США призвали Израиль избегать вооруженных столкновений вблизи больниц, "можно просто взглянуть на сообщения из открытых источников о том, что ХАМАС использует больницы, как и многие другие гражданские объекты, для командования и контроля, для хранения оружия, для размещения своих боевиков".

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что, по данным американской разведки, группировка использует больницы, в том числе Аль-Шифу, в военных целях.

ХАМАС в связи с этим заявил, что таким образом Соединенные Штаты дали Израилю "зеленый свет" для проведения в медучреждениях кровопролитных операций.

Накануне поступила информация, что Аль-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в больнице находятся 1,5 тыс. пациентов, 1,5 тыс. медицинских работников и от 15 тыс. до 20 тыс. человек, ищущих убежища.