Молдавия получила от Германии последние четыре бронетранспортера Piranha

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия получила последние четыре бронетранспортера Piranha-3 H из партии в 19 машин, которые безвозмездно выделила Германия.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый напомнил на церемонии передачи техники, что этот проект реализуется на протяжении года после подписания соглашения между оборонными ведомствами двух стран.

"Со времени прибытия первой партии прошло 10 месяцев, которые не были потрачены даром. Военнослужащие 22-го миротворческого батальона обучались за это время вождению БТР и были сертифицированы представителями компании-поставщика исходя из всех стандартов. Поставка техники нашими немецкими партнерами стало завершением еще одного проекта, ориентированного на всемерное укрепление обороноспособности и безопасности страны. Это тем более важно, исходя их регионального контекста двух последних лет", - сказал Носатый, поблагодарив правительство Германии .

Посол ФРГ в Молдавии Маргрет Уэббер заявила, что "Германия поддерживает укрепление потенциала безопасности Молдовы и модернизацию ее армии".

"Мы уважаем нейтральный статус республики, закрепленный в Конституции. Но нейтралитет не означает отсутствие возможности страны обеспечивать собственную безопасность в случае неспровоцированной агрессии", - сказала дипломат, подчеркнув, что власти Германии поддерживают граждан Молдавии и власти страны на их пути европейской интеграции.

В в ноябре 2022 года тогдашний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в Кишиневе, что германская сторона "готова активизировать помощь Молдавии и оказать помощь в обучении и предоставления вооружения, чтобы справиться с текущей ситуацией".

"Мы поможем Молдавии закупить военные дроны и другое оборудование", - сказала Ламбрехт.

В 2023 году расходы Молдавии на обороны выросли на 649,9 млн леев (около 32 млн евро) - более чем на 60%. По оценке министра обороны страны, для реальных изменений нормальный военный бюджет должен составлять 1-2% от ВВП на протяжении 5-7 лет. В 2022 году ВВП Молдавии был на уровне $13,5 млрд, а оборонный бюджет составлял 0,5% от ВВП.