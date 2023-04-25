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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Молдавию доставлены еще три бронетранспортера Piranha, подаренных Германией

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Молдавию доставлены еще три бронетранспортера "Пиранья", подаренных Германией Национальной армии страны, сообщила пресс-служба Молдавского Министерства обороны.

Первые три машины прибыли в страну в январе 2023 года, еще три - в феврале. Таким образом, Молдавия получила девять из обещанных 19 бронетранспортеров, которые должны поступить до конца 2023 года.

В ноябре 2022 года тогдашний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в Кишиневе, что германская сторона "готова активизировать помощь Молдавии", обучать военных и предоставлять вооружения, чтобы помочь стране справиться с текущей ситуацией.

В 2023 году расходы Молдавии на оборону выросли на 649,9 млн. леев (около 32 млн евро), что на 60 процентов выше прошлогодних показателей.

Германия Молдавия Минобороны Piranha
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