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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Группа демократов Конгресса просит Байдена поддержать прекращение огня в Газе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Более двадцати законодателей-демократов подписали в среду письмо, призывающее президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена добиваться прекращения огня в секторе Газа, сообщает NBC News.

"Мы пишем, призывая внести ясность в ваши стратегические цели по достижению деэскалации и стабильности в регионе", - говорится в письме.

Законодатели заявили, что обеспокоены усилением войны в Газе, "особенно серьезными нарушениями в отношении детей" и опасаются, что "без немедленного прекращения боевых действий и установления надежного двустороннего режима прекращения огня, эта война приведет к дальнейшим жертвам среди гражданского населения".

"Учитывая нынешнее отсутствие очевидного и четкого стратегического плана, мы призываем удвоить усилия по достижению быстрой деэскалации посредством прекращения огня и активного регионального взаимодействия, включающего международные гуманитарные организации", - добавили законодатели.

Под письмом подписались члены палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, Бетти Макколлум, Марк Покан и еще 21 конгрессмен.

Джо Байден Энтони Блинкен Конгресс США
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