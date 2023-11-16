СБ ООН принял резолюцию, призывающую к гуманитарным паузам в Газе

Предложенную РФ поправку Совет безопасности не одобрил

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН одобрил подготовленную Мальтой резолюцию, в которой содержится призыв к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа.

За документ проголосовали 12 стран, а еще три воздержались. Трансляцию заседания ведет сайт ООН.

В начале заседания постпред РФ Василий Небензя предложил поправку к тексту: призыв к немедленному перемирию в секторе Газа. За это предложение выступили пять стран, одна (США) проголосовала против, а девять стран воздержались. Поправка не была одобрена, так как не набрала необходимое количество голосов.

По данным Associated Press (AP), в окончательном проекте резолюции применительно к гуманитарным паузам формулировку смягчили от "требования" до "призыва". В документе также нет комментариев по поводу авиаударов Израиля по группировке ХАМАС и по поводу наземной операции в секторе Газа.

Резолюция призывает к созданию гуманитарных пауз и коридоров по всему сектору Газа на "достаточное количество дней" для того, чтобы ООН, Красный Крест и другие гуманитарные организации могли беспрепятственно доставлять воду, электричество, топливо, продовольствие и медикаменты всем нуждающимся. В документе говорится, что паузы также должны позволить отремонтировать основную инфраструктуру и провести срочные спасательные и восстановительные работы.

В тексте документа содержится требование, чтобы "все стороны соблюдали свои обязательства по международному праву, особенно в отношении защиты гражданского населения, в частности, детей".

Ранее в СБ ООН голосовали по четырем вариантам резолюций по ситуации на Ближнем Востоке: бразильско-российской, двум российским и одной американской. Ни один из них не одобрили.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.