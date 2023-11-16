США ввели санкции против трех компаний ОАЭ из-за перевозки нефти РФ выше price cap

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, включены в SDN List, поскольку их суда перевозили российскую нефть выше установленного странами G7 "ценового потолка" (price cap), то есть по цене, превышающей $60/барр. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC)

В частности, речь идет о компании Kazan Shipping Incorporated и ее судне "Kazan", компании Progress Shipping Company Ltd и ее судне " Ligovsky Prospect", компании Gallion Navigation Incorporated и ее судне "NS Century".

Отмечается, что при перевозке российской нефти все перечисленные организации прибегали к услугам западных компаний.

Имущество юрлиц, подпавших под американские санкции, признано "заблокированным". Также блокируются любые структуры, которые на 50% или более принадлежат им.

Ранее OFAC ввел санкции против Ice Pearl Navigation Corp. (Турция) и Lumber Marine SA (ОАЭ), чьи суда – YasaGolden Bosphorus и Lumber Marine SA соответственно – были уличены в перевозке российской нефти выше price cap.

Как сообщалось, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям перевозить российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё продается выше установленного их правительствами потолка – price cap (c 5 декабря – $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать сырьё, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым – $45/б.