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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Военные РФ сообщили о трех нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Авиация западной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

" За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить.

Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей F-16 "коалиции".

Кулить сообщил также, что за прошедшие сутки зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в РФ террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана": в провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела.

"В районе населенных пунктов Сальма провинции Латакия и Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо в результате снайперского и минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований ранены два сирийских военнослужащих", - сказал замруководителя российского ЦПВС.

Вадим Кулить Сирия
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