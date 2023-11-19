Военные РФ заявили о четырех нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, нарушая протоколы деконфликтации и сирийское воздушное пространство, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами истребителей F-15 "коалиции", - сообщил он в воскресенье.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Кулить.

Замруководителя ЦПВС также сообщил, что российские военные зафиксировали за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации пять обстрелов позиций сирийский правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).