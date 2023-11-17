Министр обороны США приветствовал возобновление контактов с КНР по военной линии

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал договоренность о возобновлении контактов между американскими и китайскими военными на различных уровнях, достигнутую на переговорах американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Пентагон.

"Вы уже слышали, как я говорил раньше, что ничто не заменит последовательного и предметного диалога между высшими руководителями", - сказал Остин журналистам.

Он добавил, что "мы продолжим стремиться к практическим дискуссиям с (Китаем - ИФ) от уровня высшего руководства до рабочего уровня".

По словам шефа Пентагона, "мы по-прежнему будем нуждаться в механизмах для управления кризисами и будем уверены, что предотвращаем неправильные действия..., мы предотвращаем то, что время от времени выходит из-под контроля".

Глава Минобороны США отметил, что необходимо иметь возможность "разговаривать как с друзьями, так и с противниками". Важно, чтобы эти каналы были открыты, добавил он.

В качестве примера Остин напомнил, что во время украинского кризиса у него "была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России".

"Я думаю, что это важнейший потенциал, который мы должны поддерживать", - подчеркнул шеф Пентагона.

При этом Остин подтвердил, что США продолжат вооружать Тайвань.

"Как вы знаете, конечно, мы полны решимости делать все необходимое, чтобы помочь Тайваню приобрести средства для самообороны в соответствии с Законом о отношениях с Тайванем. Мы делали это в течение ряда лет, и мы будем продолжать это делать", - цитирует министра пресс-служба Пентагона.

При этом Остин признал, что независимо от того, как эта проблема обсуждалась на встрече Байдена с Си Цзиньпином, позиция Вашингтона не изменится.

"Оба лидера обсуждали это. Я не думаю, что что-либо из этого заставило бы нас двигаться в другом направлении. Повторяю, мы продолжим следовать по пути, который наметили для себя, и в соответствии с законом об отношениях с Тайванем", - заявил глава Минобороны США.

При этом, по его словам, конфликт с КНР можно избежать.

"Я не думаю, что конфликт с Китаем неизбежен или неотвратим. Мы все считаем, что такой конфликт, если случится, повлияет не только на весь регион, но и на весь мир", - подчеркнул шеф Пентагона.

Как сообщалось, Байден на переговорах с Си Цзиньпином заявил, что США признают существование одного Китая и что эта политика остается неизменной.

"Я повторил то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорили все предыдущие президенты в последнее время: мы придерживаемся соглашения о политике существования одного Китая", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции по итогам американо-китайского саммита.

Он добавил, что "это не изменится".

В то же время, Си Цзиньпин заявил на переговорах, что Соединенные Штаты должны практическими действиями подтвердить такие заявления по тайваньскому вопросу.

"Американская сторона должна отразить свои заявления о том, что она не поддерживает "независимость Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - цитировал его МИД КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай в конечном счете неизбежно будет объединен".