Байден в беседе с Си Цзиньпином выразил обеспокоенность ядерной программой КНДР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием КНДР ракетной и ядерной программ, сообщила журналистам старший директор по делам Китая и Тайваня в американском Совете национальной безопасности Сара Беран.

В ответ на вопрос, обсуждался ли на переговорах двух лидеров вопрос о военном сотрудничестве КНДР и России, она сказала: "Мы сосредоточились на озабоченности растущими отношениями между КНДР и Россией, на том, что это означает для денуклеаризации полуострова, что это может означать для обязательств России перед Советом Безопасности ООН и возможности проведения (КНДР - ИФ) еще одного ядерного испытания".

Беран добавила: "Я думаю, мы были довольно последовательны в выражении этих опасений и призывали китайцев серьезно подумать о том, что это означает, какое влияние это окажет и на региональную безопасность".

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сказал, что официальные лица США при контактах с представителями Китая постоянно говорили о проблемах, связанных с Северной Кореей, отмечали роль Пекина в сдерживании "северокорейских угроз".

"Мы продолжим поднимать эти вопросы с нашими китайскими коллегами", - резюмировал он.