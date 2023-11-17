Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Байден в беседе с Си Цзиньпином выразил обеспокоенность ядерной программой КНДР

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием КНДР ракетной и ядерной программ, сообщила журналистам старший директор по делам Китая и Тайваня в американском Совете национальной безопасности Сара Беран.

В ответ на вопрос, обсуждался ли на переговорах двух лидеров вопрос о военном сотрудничестве КНДР и России, она сказала: "Мы сосредоточились на озабоченности растущими отношениями между КНДР и Россией, на том, что это означает для денуклеаризации полуострова, что это может означать для обязательств России перед Советом Безопасности ООН и возможности проведения (КНДР - ИФ) еще одного ядерного испытания".

Беран добавила: "Я думаю, мы были довольно последовательны в выражении этих опасений и призывали китайцев серьезно подумать о том, что это означает, какое влияние это окажет и на региональную безопасность".

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сказал, что официальные лица США при контактах с представителями Китая постоянно говорили о проблемах, связанных с Северной Кореей, отмечали роль Пекина в сдерживании "северокорейских угроз".

"Мы продолжим поднимать эти вопросы с нашими китайскими коллегами", - резюмировал он.

Джо Байден КНДР США Си Цзиньпин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16 в США

Что случилось этой ночью: пятница, 17 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен призвал снизить напряженность на Западном берегу реки Иордан

Блинкен призвал снизить напряженность на Западном берегу реки Иордан

Министр обороны США приветствовал возобновление контактов с КНР по военной линии

Министр обороны США приветствовал возобновление контактов с КНР по военной линии

Запуск сверхтяжелой американской ракеты Starship перенесли на субботу

Запуск сверхтяжелой американской ракеты Starship перенесли на субботу

Глава Минобороны Израиля сообщил о начале новой фазы наземной операции

Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев

Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев

Пекин счел безответственным высказывание Байдена о Си Цзиньпине как о диктаторе

Пекин счел безответственным высказывание Байдена о Си Цзиньпине как о диктаторе

Финляндия закроет четыре погранперехода на границе с Россией

Финляндия закроет четыре погранперехода на границе с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });