В Белом доме заявили, что Байден не хочет конфликта с КНР, но будет бороться за интересы США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.

"Он заявил, что мир ожидает от Соединенных Штатов и Китая ответственного управления конкуренцией, чтобы предотвратить ее перерастание в конфликт, конфронтацию или новую холодную войну", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров".

Он "выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу несправедливой торговой политики КНР", и в то же время сказал, что США будут "продолжать предпринимать необходимые действия для предотвращения использования передовых технологий США для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов", отметил Белый дом.

В свою очередь, как сообщило агентство "Синьхуа", Си Цзиньпин призвал Соединенные Штаты "не строить планов по подавлению или сдерживанию Китая".

"У Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", - сказал Си Цзиньпин.

Он выразил надежду на отмену США односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.