Молдавия с 8 февраля перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Процедура выхода Молдавии из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ завершится 8 февраля, это будет большой потерей для Кишинёва, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля. И с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ. Для нашей ассамблеи никакого урона нет, ассамблея продолжает работать. Это, конечно. огромная потеря для самой Молдовы", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу в Бишкеке "на полях" МПА СНГ.

По ее словам, СНГ - это Содружество независимых государств, а Молдавия с момента прихода к власти президента Майи Санду "уже не является независимым государством, находится под внешним управлением и поёт с чужого голоса".

"Далеко не все граждане, если не сказать большинство, не разделяют проводимую политику посаженным Западом руководством, имеющим иностранное гражданство", - считает Матвиенко.

Об этом, по ее мнению, свидетельствуют недавно прошедшие в Молдавии выборы в различные органы власти.

"Этому курсу нет поддержки большинства граждан, очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного сотрудничества, и в первую очередь выгодного для Молдовы, с Россией", - отметила спикер СФ.

В феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ.

По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

Рассматривая в июле вопрос о выходе Молдавии из МПА СНГ, председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу заявил, что "республика должна отдаляться от СНГ, чтобы ускорить процесс интеграции в Евросоюз".

За период весенне-летней сессии парламент Молдавии денонсировал более 20 соглашений, подписанных в рамках СНГ.