Молдавия откажется платить взносы в СНГ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия перестанет платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества, сообщила пресс-служба Министерства финансов страны, отметив, что такие предложения содержатся в проекте закона о бюджете на 2024 год, который разрабатывает министерство.

"Правительство исключит Содружество Независимых Государств (СНГ) из списка организаций, которым выплачиваются ежегодные членские взносы. Решение будет принято в связи с тем, что Молдавия денонсировала ряд документов об участии в организациях, созданных на платформе СНГ, а также в связи с банковскими санкциями, введенными международным сообществом в отношении РФ", - объяснил Минфин.

В проекте бюджета закона, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (около $900 тысяч) - с 66,5 млн до 50,5 млн леев.

"Сокращение расходов в значительной степени вызвано тем, что уже в 2023 году Молдавия не заплатит взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества - почти 8,2 млн леев (около $450 тысяч). Эта сумма была предусмотрена первоначально в бюджете на 2023 года", - уточнило министерство.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

За период весенне-летней сессии парламент Молдавии денонсировал более 20 соглашений, подписанных в рамках СНГ, а в сентябре - 13 соглашений.