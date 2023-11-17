Еврокомиссия поддержала закрытие Финляндией КПП на границе с РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия уведомила 16 ноября Европейскую комиссию (ЕК) о мерах по закрытию четырех переходов на своей границе с Россией, Брюссель готов оказать поддержку Хельсинки, заявил в пятницу официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Мы находимся в контакте с финскими властями и финскими пограничниками. Государства-члены обязаны защищать внешние границы Европейского союза. (...) Европейская комиссия вместе с европейскими агентствами готова оказывать поддержку государствам-членам в вопросе защиты внешних границ", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в ЕК внимательно следят за ситуацией и отмечают увеличение в последнее время притока мигрантов и просителей убежища в ЕС через эту границу.

Он также сообщил о том, что накануне вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по телефону премьер-министру Финляндии Петтери Орпо о своей поддержке принятых Хельсинки мер.

Накануне сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь на субботу переходы на юго-востоке страны Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра.

"Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство сосредоточит рассмотрение возможных ходатайств о предоставлении международной защиты на пограничных переходах Салла и Вартиус", - сообщила в четверг на пресс-конференции министр внутренних дел Финляндии Мари Рантенен.

На восточной границе остаются открытыми пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.

По словам Рантанен, "решение было принято, потому что, основываясь на наблюдениях и информации, полученной Пограничной службой и другими органами, есть четкие указания на то, что власти иностранного государства сыграли определенную роль в прибытии в Финляндию тех, кто незаконно пересек границу".