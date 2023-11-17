Ввоз животных и продовольствия из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ввоз животных, продуктов питания и продуктов животного происхождения, а также импорт и транзит растений и продуктов растительного происхождения из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября этого года, сообщает в пятницу агентство безопасности продовольствия Финляндии.

Это связано с решением правительства страны закрыть с 18 ноября пограничные переходы на юго-восточной границе - Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Решение действует до 18 февраля 2024 года.

Согласно сообщению, импорт животных и продовольствия будет невозможен, поскольку закрывается переход Ваалимаа - единственный пункт пограничного контроля на восточной границе. "Из-за закрытия Ваалимаа транзитные партии товаров животного происхождения не могут выезжать через него до тех пор, пока граница закрыта. Проверка грузов, отправляющихся через Ваалимаа, не будет проводиться на пограничном контрольном пункте порта Вуосаари до тех пор, пока граница закрыта. Вывоз грузов животного происхождения через северные пункты пересечения границы невозможен", - говорится в сообщении.

Агентство также сообщает, что прекратится импорт и транзит растений и продуктов растительного происхождения, поскольку Ваалимаа является единственным пунктом пограничного контроля, разрешенным для них. "Экспорт растений и растительной продукции из Финляндии в Россию, для которых требуется фитосанитарный сертификат, возможен через пункты пограничного контроля, которые остаются открытыми", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь с пятницы на субботу переходы на юго-востоке страны - Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. На восточной границе остаются открытыми пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.

Это решение было обосновано тем, что в последнее время, по данным финских СМИ, значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу.