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Ecolines с 18 ноября приостановит автобусное движение между РФ и Финляндией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines с 18 ноября временно приостановит автобусное движение между РФ и Финляндией, сообщила пресс-служба компании.

"В связи с решением властей Финляндии о закрытии движения транспортных средств c 00:00 18 ноября 2023 года через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска - ИФ) Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки и Санкт-Петербург - Лаппеенранта - Иматра", - говорится в сообщении.

Последний рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 17 ноября в 14:00. Последний рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится 17 ноября в 14:30.

"Движение по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки и Санкт-Петербург - Лаппеенранта - Иматра будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении властей Республики Финляндия", - уточнила компания.

На сайте Ecolines сообщается, что компания также осуществляет автобусные перевозки по маршрутам Хельсинки-Петрозаводск и Хельсинки-Москва. Движение по этим маршрутам, согласно приведенному на сайте расписанию, также прекращается с 18 ноября.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, переходы на юго-востоке страны Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Западные СМИ отмечают, что в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу, при этом российские власти изменили свое поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз.

Ecolines – один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, она осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов мира.

Ecolines Финляндия
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