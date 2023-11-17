Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Суд ООН напомнил Баку о необходимости пускать в Нагорных Карабах желающих вернуться

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Международный суд ООН постановил, что Азербайджан обязан оперативно допускать на территорию Нагорного Карабаха жителей, покинувших эту территорию ранее в 2023 году. Суд опубликовал постановление о промежуточных мерах в рамках рассмотрения иска Армении против Баку о расовой дискриминации.

"Азербайджанская Республика в соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации должна обеспечить право людей, покинувших Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающих вернуться, на безопасное, беспрепятственное и быстрое возвращение", - говорится в постановлении.

Кроме того, Азербайджан, по мнению суда, обязан предоставить тем, кто остался в Нагорном Карабахе и желает покинуть его, возможность сделать это "безопасным, беспрепятственным и быстрым образом".

Суд постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность и "свободу от применения силы или запугивания" тех, кто остался в Нагорном Карабахе или решил вернуться туда.

Суд ООН обязал Азербайджан представить через восемь недель отчет о шагах, предпринятых для введения установленных судом мер.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в Нагорном Карабахе военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения. 24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении. Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 100,6 тысячи человек.

В январе 2023 года Армения представила в Международный суд ООН меморандум о комментировании и применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении Азербайджана, в котором излагается позиция армянской стороны, по мнению которой Баку допустил грубые нарушения положений конвенции.

В МИД Азербайджана заявили, что правительство страны "подало меморандум в Международный суд ООН, что представляет собой важное событие в международном судебном процессе Азербайджана против Армении в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

В сентябре Армения обратилась в Международный суд ООН с просьбой принять промежуточные меры и заставить Азербайджан прекратить любые действия, "направленные на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха". 12 октября Азербайджан на слушаниях в суде ООН отверг обвинения Еревана в этнических чистках в отношении армянского населения Карабаха.

Хроника 27 сентября 2020 года – 17 ноября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Международный суд ООН Нагорный Карабах ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ввоз животных и продовольствия из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября

Ввоз животных и продовольствия из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Молдавия с 8 февраля перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });