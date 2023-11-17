Суд ООН напомнил Баку о необходимости пускать в Нагорных Карабах желающих вернуться

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Международный суд ООН постановил, что Азербайджан обязан оперативно допускать на территорию Нагорного Карабаха жителей, покинувших эту территорию ранее в 2023 году. Суд опубликовал постановление о промежуточных мерах в рамках рассмотрения иска Армении против Баку о расовой дискриминации.

"Азербайджанская Республика в соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации должна обеспечить право людей, покинувших Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающих вернуться, на безопасное, беспрепятственное и быстрое возвращение", - говорится в постановлении.

Кроме того, Азербайджан, по мнению суда, обязан предоставить тем, кто остался в Нагорном Карабахе и желает покинуть его, возможность сделать это "безопасным, беспрепятственным и быстрым образом".

Суд постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность и "свободу от применения силы или запугивания" тех, кто остался в Нагорном Карабахе или решил вернуться туда.

Суд ООН обязал Азербайджан представить через восемь недель отчет о шагах, предпринятых для введения установленных судом мер.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в Нагорном Карабахе военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения. 24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении. Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 100,6 тысячи человек.

В январе 2023 года Армения представила в Международный суд ООН меморандум о комментировании и применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении Азербайджана, в котором излагается позиция армянской стороны, по мнению которой Баку допустил грубые нарушения положений конвенции.

В МИД Азербайджана заявили, что правительство страны "подало меморандум в Международный суд ООН, что представляет собой важное событие в международном судебном процессе Азербайджана против Армении в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

В сентябре Армения обратилась в Международный суд ООН с просьбой принять промежуточные меры и заставить Азербайджан прекратить любые действия, "направленные на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха". 12 октября Азербайджан на слушаниях в суде ООН отверг обвинения Еревана в этнических чистках в отношении армянского населения Карабаха.